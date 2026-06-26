Звезда золотого века Голливуда Энн Блит умерла в возрасте 98 лет

В возрасте 98 лет умерла одна из последних звёзд золотого века Голливуда, номинантка на премию «Оскар» Энн Блит. Об этом пишет People.

Актриса получила номинацию на заветную статуэтку в 1946 году за роль второго плана в фильме «Милдред Пирс», где сыграла капризную дочь героини Джоан Кроуфорд. Режиссёром картины выступил Майкл Кёртиц, постановщик культовой «Касабланки». В 1996 году ленту включили в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США.

Тележурналист Джордж Пенначчо пишет, что Блит скончалась 24 июня по естественным причинам. Она родилась 16 августа 1928 года в Нью-Йорке, начала карьеру на радио с пяти лет, а в девять присоединилась к оперной детской труппе. В 1941 году сыграла в бродвейской постановке, гастролировала с ней, выступала перед президентом Рузвельтом, а затем подписала контракт со студией Universal.

В 1960-м Блит получила звезду на Аллее славы. В 1953 году вышла замуж за врача Джеймса МакНалти, с которым прожила до его смерти в 2007 году. У пары осталось пятеро детей. Последняя роль актрисы на экране — эпизод в сериале «Она написала убийство» в 1985 году.

Ранее стало известно, что известный вокалист Дэвид Клейтон-Томас умер в Торонто в возрасте 84 лет. О его смерти сообщил пресс-секретарь Эрик Алпер телеканалу CBC. Клейтон-Томас прославился как голос группы Blood, Sweat & Tears, к которой присоединился в 1968 году. Второй альбом коллектива получил «Грэмми».