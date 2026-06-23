Умер легендарный продюсер Клайв Дэвис, открывший миру Хьюстон и десятки звёзд

Легендарный американский музыкальный продюсер и один из самых влиятельных людей в индустрии Клайв Дэвис скончался в возрасте 94 лет. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Дэвис умер у себя дома в Нью-Йорке. Причиной смерти стали возрастные заболевания. Ранее он уже испытывал проблемы со здоровьем и в последние месяцы проходил лечение после госпитализации с респираторной инфекцией.

Клайв Дэвис считался одной из ключевых фигур в мировой музыкальной индустрии. Он работал с Columbia Records и Arista Records и сыграл важную роль в запуске карьеры таких артистов, как Уитни Хьюстон, Бруно Марс, Сантана и многих других исполнителей разных поколений.

За свою карьеру он стал обладателем нескольких премий «Грэмми» и был введён в Зал славы рок-н-ролла. Его называют человеком, который во многом определил звучание современной поп-

Ранее стало известно о смерти композитора Бобби Принса, автора музыки к легендарным компьютерным играм Doom и Wolfenstein 3D. Принс считается одной из ключевых фигур в игровой индустрии 1990-х. Его работы во многом сформировали атмосферу классических шутеров, а саундтреки к Doom стали культовыми и узнаваемыми во всём мире.