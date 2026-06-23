Миллион биткоинов за жизнь: Мать известной телеведущей из США умерла после похищения

Нэнси Гатри, мать американской телеведущей и журналистки Саванны Гатри, погибла в логове похитителей. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, о смерти 84-летней женщины семье рассказали сами злоумышленники. Они прислали родным две записки. В первой преступники потребовали выкуп в один миллион биткоинов, а во второй сообщили, что Нэнси больше нет в живых.

В своих посланиях похитители извинились перед близкими телеведущей и заявили, что не собирались доводить дело до гибели женщины. В департаменте шерифа округа Пима говорить о содержании записок отказались, отметив лишь, что разбирательство по делу ещё идёт.

Напомним, в феврале Саванна Гатри обратилась к публике с видео, в котором пообещала вознаграждение в один миллион долларов за любые сведения о пропавшей матери. Женщина бесследно исчезла из собственного дома в штате Аризона 1 февраля. С самого начала рассматривалась версия о её похищении.

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