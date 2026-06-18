Друзья стали палачами: В Москве студенты из КНР похитили и пытали земляка в бане из-за долга

Четверо студентов из Китая получили сроки в колонии строгого режима за похищение соотечественника, вымогательство и грабёж. Приговор вынес Дорогомиловский суд Москвы. Гао Сюань, Ли Икэ, Вэй Жочжэн и Ли Хуаюй были задержаны в столице 25 октября 2024 года. По версии следствия, молодые люди решили силой вернуть крупный долг, который им не отдавал знакомый гражданин КНР.

Студенты похитили должника и заперли его в бане, где избивали и требовали деньги за освобождение. В итоге фигуранты сами оказались в неволе. Самый большой срок получил Гао Сюань — 15 лет колонии. Ли Икэ назначили 14 лет и 6 месяцев, Вэю Жочжэну — 12 лет и 6 месяцев, а Ли Хуаюй — 12 лет лишения свободы. Все четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает сайт MK.ru.

Ранее жителя Ивановской области признали виновным в государственной измене и шпионаже в интересах СБУ. Виновному назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.