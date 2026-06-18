Нижегородский душегуб убил украинского маньяка крышкой сливного бачка в колонии

В Мордовии нижегородский душегуб Сергей Туркин расправился со своим сокамерником в колонии для пожизненно осуждённых. Он насмерть забил крышкой сливного бачка для унитаза украинского маньяка Александра Дугу. Деталями истории делится SHOT.

Трагедия произошла в Исправительной колонии особого режима №1, расположенной в посёлке Сосновка Зубово-Полянского района. В народе она известна как «Мордовская зона» или «Единичка». 43-летний Туркин и 52-летний Дуга не поладили сразу. Последний имел проблемы с ногами, с трудом ходил, чем выводил из себя сокамерника. В ходе очередной ссоры Туркин набросился на соседа, сломал ему гортань и подъязычную кость, а затем добил его крышкой сливного бачка унитаза.

Врачи не смогли спасти пострадавшего, он скончался. Туркин уже отбывает пожизненный срок за несколкьо преступлений, сейчас ему дали ещё 12 лет за убийство Дуги. Нижегородский душегуб встал на криминальную тропу ещё в 2013 году. Он убил мужчину, пенсионерку, также получил срок за изнасилования несовершеннолетней. Преступник получил пожизненное и был этапирован в «Мордовскую зону».

Что касается Дуги, то он осуждён за убийство собственной семьи: в 2003 году в Донецке он зарубил топором жену, на следующий день расправился с пятилетней дочерью, а ещё через день убил тестя, который приехал в гости. Убитых он «похоронил» прямо во дворе. На суде он заявил, что его тесть и тёща были колдунами, поэтому заслуживали смерти.

Ранее сообщалось, что депутата и бизнесмена Александра Петрова, которого называли «хозяином Выборга», убили за три дня до суда, где он мог дать показания о задержанном предпринимателе Илье Трабере. Мужчины были знакомы ещё с 90-х и вместе участвовали в управлении портовой инфраструктурой Выборга. Но со временем отношения между ними испортились. Петров начал распродавать имущество и совсем не скрывал планов уехать из России. В суде он мог рассказать компрометирующие детали о Трабере и их общем портовом бизнесе, однако до допроса дело не дошло.