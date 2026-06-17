«Хозяина Выборга» убили за 3 дня до суда, где он мог дать показания на Трабера

Депутата и бизнесмена Александра Петрова, которого называли «хозяином Выборга», убили за три дня до суда, где он мог дать показания о задержанном сегодня предпринимателе Илье Трабере, пишет «База».

По данным канала, Петров и Трабер были знакомы ещё с 90-х и вместе участвовали в управлении портовой инфраструктурой Выборга. Но со временем отношения между ними испортились. Петров начал распродавать имущество и совсем не скрывал планов уехать из России. В суде он мог рассказать компрометирующие детали о Трабере и их общем портовом бизнесе, однако до допроса дело не дошло.

В конце октября 2020 года Петрова застрелили в его доме под Выборгом. Неизвестный снайпер сделал один точный выстрел и скрылся. Исполнителя убийства до сих пор не установили.

За несколько дней до гибели в особняке Петрова произошла странная кража: пропал сейф. Сам депутат обращался в полицию и говорил, что внутри были 500 тысяч рублей и дорогие часы, но официальное заявление в итоге подавать не стал. После убийства силовики нашли предполагаемого вора — банщика из Мордовии с крупной татуировкой «берсерк» на спине. Позже его отпустили без предъявления обвинения.

О задержании 75-летнего Ильи Трабера в Петербурге стало известно сегодня. Силовики связывают его с делом о заказном убийстве Петрова — депутата, коммерсанта и отца первого российского гонщика «Формулы-1». Задержание проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ.

Одновременно в Петербурге прошла серия обысков. По данным СМИ, за последние три года Трабер распродал доли в восьми компаниях с суммарной годовой выручкой около 10 млрд рублей. Также сообщалось, что у бизнесмена нашли имущество на миллиарды рублей. Подробнее — в нашем большом материале.