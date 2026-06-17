Трабер появился в деле об убийстве отца Виталия Петрова: что сказал журналистам сам гонщик

Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров отказался комментировать сообщения о возможной связи задержания предпринимателя Ильи Трабера с расследованием убийства его отца — бизнесмена и депутата Александра Петрова.

«Я пока ничего не знаю, комментарии не даю», — сказал спортсмен «Фонтанке».

Ранее издание сообщило, что поводом для задержания Трабера и его многолетнего делового партнёра Владимира Даниленко могло стать уголовное дело об убийстве Александра Петрова. Эта информация официально не подтверждена.

Обыски у предпринимателей прошли утром 17 июня. По предварительным данным «Фонтанки», расследование, возбуждённое в Ленинградской области, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Александра Петрова застрелили 24 октября 2020 года в его доме в селе Великое под Выборгом. По данным издания, снайпер произвёл один выстрел, пуля попала мужчине в сердце.

Оружие после преступления не нашли, установить подозреваемых по горячим следам не удалось.

В прошлом одним из спонсоров гоночной карьеры Виталия Петрова был Выборгский судостроительный завод, который СМИ связывали с бизнес-структурами Трабера.

Илья Трабер известен как петербургский предприниматель, связанный с портовой инфраструктурой, логистикой и земельными проектами на Балтике. Выводов о его возможной причастности к преступлению следствие публично не делало.