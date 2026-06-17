Трабер появился в деле об убийстве отца Виталия Петрова: что сказал журналистам сам гонщик
Гонщик Петров не стал комментировать возможную связь Трабера с убийством отца
Гонщик Виталий Петров. Обложка © Егор Алеев/ТАСС
Бывший пилот «Формулы-1» Виталий Петров отказался комментировать сообщения о возможной связи задержания предпринимателя Ильи Трабера с расследованием убийства его отца — бизнесмена и депутата Александра Петрова.
«Я пока ничего не знаю, комментарии не даю», — сказал спортсмен «Фонтанке».
Ранее издание сообщило, что поводом для задержания Трабера и его многолетнего делового партнёра Владимира Даниленко могло стать уголовное дело об убийстве Александра Петрова. Эта информация официально не подтверждена.
Обыски у предпринимателей прошли утром 17 июня. По предварительным данным «Фонтанки», расследование, возбуждённое в Ленинградской области, передали в центральный аппарат Следственного комитета России.
Александра Петрова застрелили 24 октября 2020 года в его доме в селе Великое под Выборгом. По данным издания, снайпер произвёл один выстрел, пуля попала мужчине в сердце.
Оружие после преступления не нашли, установить подозреваемых по горячим следам не удалось.
В прошлом одним из спонсоров гоночной карьеры Виталия Петрова был Выборгский судостроительный завод, который СМИ связывали с бизнес-структурами Трабера.
Илья Трабер известен как петербургский предприниматель, связанный с портовой инфраструктурой, логистикой и земельными проектами на Балтике. Выводов о его возможной причастности к преступлению следствие публично не делало.
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