Бизнесмен Илья Трабер задержан спецслужбами в Петербурге

Утро 17 июня в Санкт-Петербурге началось с громкого силового вмешательства. Одного из наиболее влиятельных бизнесменов региона, Илью Трабера, задержали сотрудники центрального аппарата ФСБ России, пишет «Фонтанка».

Оперативные действия проводились ранним утром. Официальные источники пока не раскрывают фабулу обвинения, однако масштаб участия федеральных структур указывает на серьёзность ситуации.

Параллельно с задержанием предпринимателя по всему городу организована серия обысков. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным против самого бизнесмена.

На данный момент информация о месте нахождения фигуранта и деталях следствия остается крайне ограниченной. Правоохранители работают в закрытом режиме, уточняя обстоятельства совершенных правонарушений.

Илья Трабер (род. 8 сентября 1950, Омск) — российский предприниматель, который считается одним из самых влиятельных бизнесменов Санкт-Петербурга, несмотря на свою непубличность. Его деловая активность тесно связана с портовыми мощностями города и региона, а также с рядом крупных предпринимателей. В последние годы ключевым проектом Трабера является Приморский универсальный портовый комплекс (Приморский УПК), который должен стать одним из крупнейших новых портовых комплексов России. Его бизнес-империя также включает морские терминалы, логистику, земельные активы на Балтике и сервисные компании для портов, а также проекты в нефтегазовом и транспортном секторах.

Ранее бывшего первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками. В момент задержания 58-летний экс-чиновник, предварительно, находится под кокаином. При обысках у него Петухова были обнаружены несколько свёртков с запрещёнными веществами. Сообщается, что он признал вину и сотрудничает со следствием.