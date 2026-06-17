На челябинского чиновника Дубровского, сбежавшего с 20 млрд, завели новое дело

Против Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Бывшего руководителя Челябинской области подозревают в получении взятки в размере 34 миллионов рублей, узнал SHOT.

Следствие считает, что средства поступили от Геннадия Вильшенко, который на тот момент контролировал компанию «Южуралмост». За эту сумму чиновник обещал предпринимателю покровительство при проведении тендеров на ремонт дорожных покрытий.

Деньги передавали через посредников. По данным силовиков, в 2016 году помощница коммерсанта обналичила указанную сумму в столичном банковском отделении. Затем наличные были переданы бизнесмену, который доставил их по назначению.

За получение мзды в особо крупном размере фигуранту грозит серьёзное наказание — до 15 лет лишения свободы.

Борис Дубровский был отправлен в отставку с поста главы региона в 2019 году после возбуждения дела о дорожном сговоре губернатора с компаниями, получавшими многомиллиардные контракты. Ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей. По неофициальным данным, сейчас экс-чиновник проживает в Швейцарии. А вот его сын Александр был задержан в феврале 2025 года. Дубровский-старший переписал на него практически все активы, в том числе строительную группу компаний «Синай», которая за несколько лет на госконтрактах заработала более двух миллиардов рублей. Сам чиновник сейчас находится в розыске.

Ранее бывшего первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками. В момент задержания 58-летний экс-чиновник, предварительно, находится под кокаином. При обысках у него Петухова были обнаружены несколько свёртков с запрещёнными веществами. Сообщается, что он признал вину и сотрудничает со следствием.