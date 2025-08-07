Сбежавшего с 20 млрд экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск

Борис Дубровский был отправлен в отставку с поста главы региона в 2019 году после возбуждения дела о дорожном сговоре губернатора с компаниями, получавшими многомиллиардные контракты. Ущерб по делу оценивается в 20 млрд рублей. По неофициальным данным, сейчас экс-чиновник проживает в Швейцарии. А вот его сын Александр был задержан в феврале. Дубровский-старший переписал на него практически все активы, в том числе строительную группу компаний «Синай», которая за несколько лет на госконтрактах заработала более двух миллиардов рублей.