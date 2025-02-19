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Регион
19 февраля, 09:16

В Челябинске задержали сына экс-губернатора Бориса Дубровского

Борис Дубровский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Борис Дубровский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В Челябинске правоохранители задержали сына экс-губернатора (2014-2019) Бориса Дубровского Александра. Подробности дела пока не разглашаются, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

«Он [Александр Дубровский] задержан», — сказал собеседник агентства.

74.ru пишет, что задержание Дубровского-младшего связано с делом главы Миндортранса Алексея Нечаева. В чём он подозревается, пока не разглашается.

Александр Дубровский возглавил семейный бизнес после того, как в 2014 году его отец Борис Дубровский занял пост губернатора. Отмечается, что тогда чиновник переписал на сына практически все активы, в том числе строительную группу компаний «Синай», которая за несколько лет на госконтрактах заработала более двух миллиардов рублей. По данным местных журналистов, Дубровский-младший прославился любовью к красивой жизни.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Ведутся следственные мероприятия, чиновника допрашивают.

Николай Рюмин
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