В Челябинске задержали сына экс-губернатора Бориса Дубровского

Александр Дубровский возглавил семейный бизнес после того, как в 2014 году его отец Борис Дубровский занял пост губернатора. Отмечается, что тогда чиновник переписал на сына практически все активы, в том числе строительную группу компаний «Синай», которая за несколько лет на госконтрактах заработала более двух миллиардов рублей. По данным местных журналистов, Дубровский-младший прославился любовью к красивой жизни.