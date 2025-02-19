В Челябинске задержали сына экс-губернатора Бориса Дубровского
Борис Дубровский. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
В Челябинске правоохранители задержали сына экс-губернатора (2014-2019) Бориса Дубровского Александра. Подробности дела пока не разглашаются, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
«Он [Александр Дубровский] задержан», — сказал собеседник агентства.
74.ru пишет, что задержание Дубровского-младшего связано с делом главы Миндортранса Алексея Нечаева. В чём он подозревается, пока не разглашается.
Александр Дубровский возглавил семейный бизнес после того, как в 2014 году его отец Борис Дубровский занял пост губернатора. Отмечается, что тогда чиновник переписал на сына практически все активы, в том числе строительную группу компаний «Синай», которая за несколько лет на госконтрактах заработала более двух миллиардов рублей. По данным местных журналистов, Дубровский-младший прославился любовью к красивой жизни.
Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева. Его подозревают в растрате бюджетных средств. Ведутся следственные мероприятия, чиновника допрашивают.