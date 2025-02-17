ФСБ задержала замминистра связи Ростовской области за превышение полномочий
Полицейские задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.
«Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность руководства министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области», — говорится в сообщении.
По данным ФСБ, министерство под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) заключило госконтракт на 59,99 миллиона рублей с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» для предоставления лицензий на право использовать ПО с опцией «Редактирование файлов» системы электронного документооборота «Дело». Однако в результате была поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», стоимость которой ниже более чем в четыре раза. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.
А ранее сегодня, 17 февраля, задержали замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным СК, ущерб бюджету составил более 150 миллионов рублей. Сейчас в региональном правительстве проходят обыски.
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