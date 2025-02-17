ФСБ задержала замминистра связи Ростовской области за превышение полномочий

Полицейские задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в превышении полномочий. Об этом сообщили в УФСБ РФ по региону.

По данным ФСБ, министерство под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) заключило госконтракт на 59,99 миллиона рублей с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» для предоставления лицензий на право использовать ПО с опцией «Редактирование файлов» системы электронного документооборота «Дело». Однако в результате была поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», стоимость которой ниже более чем в четыре раза. Возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.