В Правительстве Ростовской области идут обыски после задержания Рачаловского

Силовики проводят обыски в здании Правительства Ростовской области. Об этом сообщает SHOT. Ранее был задержан заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Напомним, ранее стало известно о задержании Рачаловского. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, ущерб бюджету составил более 150 миллионов рублей.