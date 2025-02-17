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17 февраля, 07:26

В Правительстве Ростовской области идут обыски после задержания Рачаловского

Силовики проводят обыски в здании Правительства Ростовской области. Об этом сообщает SHOT. Ранее был задержан заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Подробности ситуации выясняются. Информацию об обысках также подтверждают местные СМИ.

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В морге Таганрога прошли обыски из-за вымогательства взяток на 70 млн рублей

Напомним, ранее стало известно о задержании Рачаловского. Против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, ущерб бюджету составил более 150 миллионов рублей.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Никита Никонов
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