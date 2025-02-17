Ущерб 150 млн: Раскрыта причина задержания замгубернатора Ростовской области Рачаловского
На замглавы Ростовской области Рачаловского завели дело о превышении полномочий
Против замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Об этом рассказывает региональное УФСБ.
«В отношении Рачаловского К. Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что Рачаловский выделял государственные субсидии предприятиям, которые вскоре объявлялись банкротами. Ущерб оценивают в 155,2 миллиона рублей.
Напомним, 17 февраля стало известно, что в Ростовской области правоохранители задержали замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Сообщалось, что его задержание может быть связано с уголовным делом против министра финансов региона Лилии Федотовой.
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