Ущерб 150 млн: Раскрыта причина задержания замгубернатора Ростовской области Рачаловского

Против замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Об этом рассказывает региональное УФСБ.

«В отношении Рачаловского К. Н. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что Рачаловский выделял государственные субсидии предприятиям, которые вскоре объявлялись банкротами. Ущерб оценивают в 155,2 миллиона рублей.