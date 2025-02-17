Задержан замгубернатора Ростовской области

По данным телеграм-канала, в здании регионального правительства проходят обыски. Задержания Рачаловскому может быть связано с уголовным делом против министра финансов региона Лилии Федотовой.

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца замгубернатора и министра финансов региона Лилию Федотову. Следователи подозревают её в превышении должностных полномочий при проведении финансово-кредитной политики Ростовской области. Предполагается, что чиновница взяла кредит на 12 миллиардов рублей на нужды региона по ставке более 6% годовых, хотя располагала доступными средствами в областном бюджете.