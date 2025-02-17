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Регион
17 февраля, 06:14

Задержан замгубернатора Ростовской области

В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства Рачаловского

Константин Рачаловский. Обложка © Telegram / Константин Рачаловский

Константин Рачаловский. Обложка © Telegram / Константин Рачаловский

В Ростовской области правоохранители задержали замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, в здании регионального правительства проходят обыски. Задержания Рачаловскому может быть связано с уголовным делом против министра финансов региона Лилии Федотовой.

В ростовском МРЭО проходят обыски, силовики изымают документы
В ростовском МРЭО проходят обыски, силовики изымают документы

Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца замгубернатора и министра финансов региона Лилию Федотову. Следователи подозревают её в превышении должностных полномочий при проведении финансово-кредитной политики Ростовской области. Предполагается, что чиновница взяла кредит на 12 миллиардов рублей на нужды региона по ставке более 6% годовых, хотя располагала доступными средствами в областном бюджете.

Николай Рюмин
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