Задержан замгубернатора Ростовской области
В Ростовской области задержали министра сельского хозяйства Рачаловского
Константин Рачаловский. Обложка © Telegram / Константин Рачаловский
В Ростовской области правоохранители задержали замгубернатора, министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, в здании регионального правительства проходят обыски. Задержания Рачаловскому может быть связано с уголовным делом против министра финансов региона Лилии Федотовой.
Ранее Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил под арест на два месяца замгубернатора и министра финансов региона Лилию Федотову. Следователи подозревают её в превышении должностных полномочий при проведении финансово-кредитной политики Ростовской области. Предполагается, что чиновница взяла кредит на 12 миллиардов рублей на нужды региона по ставке более 6% годовых, хотя располагала доступными средствами в областном бюджете.