В Челябинске ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Нечаева
Министр Нечаев. Обложка © Министерство дорожного хозяйства Челябинской области
Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева. Сейчас он даёт показания, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.
«Информацию о задержании чиновника подтверждаем, сотрудники управления проводят следственно-оперативные мероприятия», — сказали в пресс-службе.
Местные СМИ докладывают, что чиновнику инкриминируют растрату бюджетных средств. Помимо него задержан заместитель начальника правового управления областного Миндортранса.
Недавно полицейские задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в превышении полномочий. Предполагается, что он замешан в схеме в госконтрактами.