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Регион
19 февраля, 06:44

В Челябинске ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Нечаева

Министр Нечаев. Обложка © Министерство дорожного хозяйства Челябинской области

Министр Нечаев. Обложка © Министерство дорожного хозяйства Челябинской области

Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева. Сейчас он даёт показания, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

«Информацию о задержании чиновника подтверждаем, сотрудники управления проводят следственно-оперативные мероприятия», — сказали в пресс-службе.

Местные СМИ докладывают, что чиновнику инкриминируют растрату бюджетных средств. Помимо него задержан заместитель начальника правового управления областного Миндортранса.

Задержан замгубернатора Ростовской области
Задержан замгубернатора Ростовской области

Недавно полицейские задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в превышении полномочий. Предполагается, что он замешан в схеме в госконтрактами.

Николай Рюмин
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