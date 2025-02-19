В Челябинске ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Нечаева

Сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства Челябинской области Алексея Нечаева. Сейчас он даёт показания, сообщает ТАСС со ссылкой на силовиков.

Недавно полицейские задержали заместителя министра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области, который подозревается в превышении полномочий. Предполагается, что он замешан в схеме в госконтрактами.