СМИ сообщили о задержании замглавы Когалыма за взятки

Заместитель главы города Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Анатолий Згонников задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

По информации источника агентства, в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело. Предварительные данные свидетельствуют, что подозрения связаны с его предыдущей должностью — он занимал пост директора местного центра досуга и отдыха. В настоящее время официальные комментарии от следственного управления СК РФ и управления МВД по Югре отсутствуют.

Согласно данным на сайте администрации Когалыма, Згонников был назначен на должность заместителя главы города в июле 2024 года. В его обязанности входит курирование вопросов муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности, а также развития предпринимательства.