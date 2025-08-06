Приговор Гуцул
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 августа, 14:40

СМИ сообщили о задержании замглавы Когалыма за взятки

ТАСС: Замглавы Когалыма Згонников задержан за взятки

Обложка © admkogalym.ru

Обложка © admkogalym.ru

Заместитель главы города Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) Анатолий Згонников задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

По информации источника агентства, в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело. Предварительные данные свидетельствуют, что подозрения связаны с его предыдущей должностью — он занимал пост директора местного центра досуга и отдыха. В настоящее время официальные комментарии от следственного управления СК РФ и управления МВД по Югре отсутствуют.

Согласно данным на сайте администрации Когалыма, Згонников был назначен на должность заместителя главы города в июле 2024 года. В его обязанности входит курирование вопросов муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности, а также развития предпринимательства.

Сальдо подтвердил арест министра транспорта Херсонской области за взятку
Сальдо подтвердил арест министра транспорта Херсонской области за взятку

Ранее была названа дата оглашения приговора петербургским генералам МВД по делу о взятках на миллионы. Речь идёт о Сергее Умнове, Иване Абакумове и Алексее Семёнове.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Коррупция
  • Криминал
  • Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar