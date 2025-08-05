Сальдо подтвердил арест министра транспорта Херсонской области за взятку
Александр Балышев. Обложка © khogov.ru
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о задержании министра транспорта региона Александра Балышева по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос о задержании министра транспорта, Сальдо подчеркнул важность соблюдения чиновниками принципов честности и заявил, что люди, не имеющие чувства собственного достоинства и уважения к своей должности, нарушают закон.
Губернатор подчеркнул, что все должностные лица обязаны следовать установленным правилам и нормам. Он добавил, что нарушение этих принципов влечёт за собой наказание. Глава региона подтвердил, что задержание Балышева связано с расследованием дела о получении взятки, не уточнив при этом сумму.
Ранее сообщалось, что министр транспорта Херсонской области и его заместитель были задержаны российскими силовиками по подозрению в коррупции. Балышев мог получить незаконное вознаграждение от коммерческой структуры за содействие в заключении контракта на строительство дорог. Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства Сергей Журавлёв, также является фигурантом этого дела. Сообщается, что обоих задержанных доставят в Москву для дальнейшего расследования.