Сальдо подтвердил арест министра транспорта Херсонской области за взятку

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил информацию о задержании министра транспорта региона Александра Балышева по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о задержании министра транспорта, Сальдо подчеркнул важность соблюдения чиновниками принципов честности и заявил, что люди, не имеющие чувства собственного достоинства и уважения к своей должности, нарушают закон.

Губернатор подчеркнул, что все должностные лица обязаны следовать установленным правилам и нормам. Он добавил, что нарушение этих принципов влечёт за собой наказание. Глава региона подтвердил, что задержание Балышева связано с расследованием дела о получении взятки, не уточнив при этом сумму.