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Регион
11 июня, 10:11

Бывшего вице-губернатора Новосибирской области Петухова задержали с наркотиками

Обложка © VK / Новосибирская область

Обложка © VK / Новосибирская область

Бывшего первого заместителя губернатора Новосибирской области Юрия Петухова задержали в Москве с наркотиками. Об этом стало известно Mash.

По данным телеграм-канала, в момент задержания 58-летний экс-чиновник, предварительно, находится под кокаином. При обысках у него Петухова были обнаружены несколько свёртков с запрещёнными веществами. Сообщается, что он признал вину и сотрудничает со следствием.

Юрий Петухов занимал пост первого вице-губернатора Новосибирской области с 2015 года. Родился в 1968 году в Черемхово Иркутской области, окончил Новосибирский юридический институт, в разные годы занимал должности в администрации Новосибирска и областной избирательной комиссии.

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Напомним, ранее в Новосибирской области было принято решение об освобождении Юрия Петухова от должности первого заместителя губернатора. Курируемые экс-чиновником направления распределят между другими заместителями.

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Милена Скрипальщикова
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