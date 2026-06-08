Пьяный экс-мэр российского города сбил женщину на пешеходном переходе

Бывший мэр Тарусы (Калужская область), а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев.

ДТП случилось 7 июня около 20:00 на улице Ленина.

По информации правоохранителей, бывший градоначальник находился за рулём в нетрезвом виде. Степень опьянения не уточняется.

Пострадавшую экстренно доставили в Калужскую областную клиническую больницу. Сейчас ей оказывают необходимую помощь, о характере травм не сообщается.

В настоящий момент по данному факту организована проверка. Позже будет принято процессуальное решение.

Сергей Манаков руководил Тарусой с 2020 по 2024 год. Сейчас он имеет статус депутата Думы Тарусского муниципального округа.

Таруса — камерный город-заповедник на высоком берегу Оки, «русский Барбизон», привлекавший Цветаеву, Паустовского и Заболоцкого. Здесь нет промышленности, а малоэтажная застройка и тихие улочки сохранили дух XIX века. Главные символы: цветаевский камень над речным простором, дом-музей Паустовского и могила Борисова-Мусатова на живописном откосе.