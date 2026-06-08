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Регион
8 июня, 06:00

Первый вице-губернатор Новосибирской области Петухов был уволен с поста

Обложка © VK / Новосибирская область

Обложка © VK / Новосибирская область

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов освобождён от должности. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава области Андрей Травников.

«Юрий Фёдорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области», — сказал руководитель региона.

По словам Травникова, закреплённые за первым замом направления пока будут курироваться по временной схеме, а затем их на постоянной основе распределят между другими заместителями главы региона.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве был задержан бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. Официально причины задержания не называются, однако некоторые СМИ пишут, что он замешан в деле об обороте наркотиков.

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Владимир Озеров
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