Первый вице-губернатор Новосибирской области Петухов был уволен с поста

Первый вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов освобождён от должности. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил глава области Андрей Травников.

«Юрий Фёдорович Петухов уволен со своего поста первого заместителя губернатора Новосибирской области», — сказал руководитель региона.

По словам Травникова, закреплённые за первым замом направления пока будут курироваться по временной схеме, а затем их на постоянной основе распределят между другими заместителями главы региона.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве был задержан бывший вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов. Официально причины задержания не называются, однако некоторые СМИ пишут, что он замешан в деле об обороте наркотиков.