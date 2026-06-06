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6 июня, 14:08

«Сувенир» из Таиланда: Двоих россиян поймали с 7,8 кг гашиша на Бали

На Бали задержали двоих россиян за контрабанду 7,8 кг гашиша из Таиланда

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На индонезийском острове Бали задержана гражданка России по обвинению в контрабанде наркотиков. Как сообщило Национальное агентство Индонезии по борьбе с наркотиками (BNN), у россиянки изъяли 7,8 кг гашиша, прибывшего из Таиланда.

51-летняя Кира Кочеткова, по данным ведомства, ввезла чемодан с наркотиком для последующего сбыта на Бали.

«Поступила информация о чемодане с наркотиком типа гашиш из Таиланда, следовавшем в Джакарту. Этот чемодан перевозила пассажирка по инициалам КК для дальнейшего распространения на Бали», — сказал комиссар полиции Суюди Арио Сето.

Получив сигнал от таможни аэропорта Сукарно-Хатта, сотрудники BNN совместно с таможней провели контролируемую поставку, отслеживая подозреваемую от Джакарты до Бали. После прибытия в Индонезию россиянка направилась на остров на арендованной машине. Там её встретил другой гражданин РФ — 39-летний Сергей Хлебущев, также фигурант дела.

Силовики проследили за автомобилем до округа Бангли в центральной части Бали. Там, по версии следствия, Хлебущев высадил Кочеткову с чемоданом и попытался скрыться.

«Группа немедленно начала преследование и задержала подозреваемого на дороге в деревне Чинганг», — сообщил глава BNN.

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Ранее в Башкирии судебный пристав пресёк попытку 22-летнего парня пронести в здание суда шаурму с начинкой из наркотиков. Запрещённые вещества были аккуратно упакованы в маленькие пакетики и спрятаны внутри блюда.

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Владимир Озеров
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