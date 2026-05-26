В Башкирии обвиняемый пытался пронести на суд шаурму с «начинкой» из наркотиков

В Башкирии судебный пристав остановил на входе в суд 22-летнего мужчину, который пытался пронести на заседание шаурму со спрятанными внутри наркотиками. Запрещённые вещества были аккуратно завёрнуты в маленькие пакетики. Фигурант теперь уже нового уголовного дела должен был выступить перед Фемидой в качестве обвиняемого, но ему, видимо, показалось мало.

Шаурма с наркотиками, обнаруженная у обвиняемого на входе в суд в Башкирии. Фото © VK / ГУФССП по Башкирии

«Мужчина заявил, что «запрещёнки» с собой не имеется. Однако в ходе проведения досмотра с помощью лучевой досмотровой установки в пакете с едой внутри шаурмы были замечены свёртки с неизвестным веществом», — сообщили в ГУФССП по Башкирии. Экспертиза подтвердила, что в шаурму действительно были «закатаны» наркотики. Возбуждено уголовное дело.

