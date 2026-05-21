Амфетамин, кокаин и транквилизаторы: 27-летний житель Находки организовал наркотрафик из Европы

Обложка © ФТС России

Таможенники пресекли канал контрабанды наркотиков из Европы. Сотрудники ФТС, Дальневосточной оперативной таможни и Находкинской таможни остановили схему доставки запрещённых веществ в посылках. Об этом Life.ru сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Наркодилером оказался 27-летний житель Находки. Он заказывал из-за границы амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин, а потом продавал их через интернет по всей России. Посылки он получал через подставных лиц. Организатора задержали и взяли под стражу. При обыске у него нашли мефедрон, МДМА, гашишное масло, гашиш, кокаин, ноутбук, весы, измельчители и пакетики для закладок.

Также задержали его подельника — тот за деньги предоставил свои паспортные данные и получил на свой адрес из Испании около 400 таблеток транквилизатора. Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в крупном размере. По этой статье грозит от 10 до 20 лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей.

«Хорошая девочка» Ева вывела таможенников на $40 тысяч в ручной клади пассажира

Ранее таможенники во Внуково пресекли попытку вывезти за границу части благородного оленя. Иностранец, который летел транзитом через Стамбул в Германию, был остановлен на «зелёном» коридоре. Инспекторов привлёк его необычный багаж — предметы, обмотанные чёрной плёнкой, напоминающие части дикого животного. Ими оказались 12 рогов и черепов оленя.

Наталья Афонина
