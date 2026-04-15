Иностранец пытался вывезти из России 30 кг частей благородного оленя

Внуковские таможенники пресекли попытку вывоза за границу частей благородного оленя. Иностранец, следовавший транзитом через Стамбул в Германию, был остановлен на «зелёном» коридоре. Инспектора привлёк необычный багаж — предметы, обмотанные чёрной плёнкой, напоминающие части дикого животного. Ими оказались рога и черепа оленя в количестве 12 штук, сообщили Life.ru в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Таможенники изъяли 12 рогов и черепов оленя у иностранца, летевшего в Германию. Видео © Предоставлено Life.ru

Таможенники изъяли 12 рогов и черепов оленя у иностранца, летевшего в Германию. Фото © Предоставлено Life.ru

Таможенники изъяли 12 рогов и черепов оленя у иностранца, летевшего в Германию. Фото © Предоставлено Life.ru

Мужчина пояснил, что приобрёл дериваты у знакомого в России для последующего изготовления сувениров. О необходимости декларировать ценный груз он не знал.

Экспертиза установила, что изъятое принадлежит животному семейства оленьих — виду марал. Общий вес товаров составил почти 30 килограммов. В отношении нарушителя возбуждены два дела об административном правонарушении: по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов и ограничений). Санкции статей предусматривают штраф и конфискацию товара. Дериваты изъяты.

Ранее на Казанском почтовом таможенном посту в посылках из Китая обнаружили 30 килограммов радиоактивных бусин, предназначенных для изготовления бижутерии. Уровень гамма-излучения в грузе превышал норму более чем в 15 раз. Два почтовых отправления были адресованы жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились заготовки для украшений — нанизанные на нити бусины из разноцветных камней, расфасованные в 235 zip-пакетов.