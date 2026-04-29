«Хорошая девочка» Ева вывела таможенников на $40 тысяч в ручной клади пассажира

В аэропорту Красноярска служебная собака помогла таможенникам обнаружить у пассажира 40 тысяч долларов. Мужчина собирался вылететь рейсом в Ташкент. 46-летний пассажир проходил через «зелёный коридор», который используют те, кому нечего декларировать. Однако его ручная кладь заинтересовала служебную собаку по кличке Ева.

Сотрудники таможни остановили мужчину для досмотра. У него нашли 50 тысяч рублей и ещё более крупную сумму в иностранной валюте: 40 тысяч долларов были разложены по карманам и спрятаны в сумке, лежавшей в рюкзаке.

В ведомстве пояснили, что пассажир намеревался вывезти деньги за границу без письменного декларирования. С 2022 года суммы свыше 10 тысяч долларов необходимо декларировать при пересечении границы. Мужчина эту процедуру не прошёл. В отношении пассажира возбудили дело о крупной контрабанде.