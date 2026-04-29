«Меховой» чемодан: Иностранец пытался улететь в Китай с 930 шкурками хорька

В багаже 52-летнего иностранца, собиравшегося вылететь из Шереметьево в Китай, таможенники обнаружили 930 шкур хорька общей стоимостью почти 1,2 миллиона рублей. Об этом Life.ru сообщила сотрудник пресс-службы ФТС России Карина Сырбу.

При досмотре двух чемоданов мужчины с помощью рентген-аппарата инспекторы нашли шкуры животных разных цветов и размеров. Иностранец пояснил, что приобрёл товар на одном из рынков Москвы для перепродажи в Китае. Экспертиза подтвердила, что это выделанные шкуры хорька семейства куньих.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части первой статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до одного миллиона рублей.

Ранее Казанский почтовый таможенный пост обнаружил в посылках из Китая 30 кг радиоактивных бусин для изготовления бижутерии. Сообщается, что уровень гамма-излучения превышал норму более чем в 15 раз. Два почтовых отправления были адресованы жительнице Санкт-Петербурга.