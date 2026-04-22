Таможня не простит: Какие вещи подлежат обязательной декларации в 2026 году

Собираетесь за границу? Придётся учитывать требования таможни — и речь не только о крупных суммах наличных. Председатель Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с Life.ru напомнил, какие личные вещи подлежат декларированию.

Начнём с денег. При выезде необходимо декларировать наличные средства на сумму от 10 тысяч долларов и выше. Если сумма превышает 100 тысяч долларов, потребуется не только декларация, но и документы, подтверждающие законное происхождение средств. Векселя, банковские чеки и ценные бумаги также подлежат обязательному декларированию.

Денежные средства в безналичной форме, доступ к которым осуществляется через банковские карты или электронные кошельки, декларировать не нужно. Сангаджи Тарбаев Председатель Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры

Что касается подарков и сувениров — здесь тоже есть нюансы. Антиквариат и ювелирные изделия необходимо декларировать. С личными украшениями ситуация сложнее.

«При выезде проблем может не возникнуть, но при возвращении у таможни могут появиться вопросы: не были ли украшения приобретены за границей и не подлежат ли они обложению пошлиной? Чтобы избежать таких ситуаций, лучше заранее оформить декларацию на временно вывозимые товары», — пояснил депутат.

Декларированию подлежат и личные вещи общей стоимостью от 1 миллиона рублей. В этот перечень входят редкие растения и животные, минералы, драгоценные металлы, государственные награды, оружие и сильнодействующие лекарственные препараты.

Особое внимание — лекарствам. Физические лица могут вывозить зарегистрированные и незарегистрированные препараты, не содержащие наркотических и психотропных веществ, без дополнительных документов. Однако рецептурные лекарства необходимо декларировать, приложив медицинские документы с указанием наименования и количества препаратов.

«Подтверждающие документы или их нотариально заверенные копии должны быть составлены на русском языке либо сопровождаться нотариально заверенным переводом», — уточнил Тарбаев.

Важно учитывать, что каждая страна устанавливает собственные правила ввоза. Например, в Мексику запрещён ввоз лекарств без подтверждённой медицинской необходимости, и даже обычные препараты могут вызвать вопросы у местной таможни.

Алкоголь и табак при выезде из России не ограничены, однако ориентироваться следует на правила страны назначения. При ввозе обратно в Россию действуют ограничения: не более 200 сигарет (или 50 сигар, или 250 граммов табака) и до 3 литров алкоголя на человека. Ввоз более 5 литров алкоголя запрещён.

Ранее Life.ru писал, что с 1 апреля 2026 года в России ужесточили правила вывоза наличных в страны ЕАЭС. Указом президента установлен особый порядок: введены дополнительные ограничения. Также сообщалось о планах по ограничению вывоза золота в слитках.