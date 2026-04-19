Россия сократила импорт пива из ЕС в 4,5 раза за год

В феврале Россия сократила закупки пива из стран Евросоюза в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом — до 1 миллиона евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Российские компании ввезли пиво из ЕС всего на 1,1 миллиона евро, тогда как в феврале 2025 года — на 4,7 миллиона. Импорт упал в 4,5 раза за год. Сильнее всего снизились поставки из Чехии — в 8,5 раза, до 142,3 тысячи евро. Из Литвы — в 7 раз, до 72,9 тысячи евро. Из Германии — в 5,6 раза, до 141,3 тысячи евро.

Голландского пива в феврале завезли всего на 20 евро — это исторический минимум.

