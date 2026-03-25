Вёз «для себя»: Турист пытался провезти элитное вино на 1,3 млн рублей, но попал на штраф

В аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже пассажира, прилетевшего из Турции, 29 бутылок элитного итальянского вина. Общая стоимость незадекларированного алкоголя составила 1,3 млн рублей. Об этом Life.ru рассказали в Федеральной таможенной службе России.

В Шереметьево у россиянина изъяли 29 бутылок элитного итальянского вина на 1,3 млн рублей. Видео © Life.ru

Нелегальный товар выявили в ходе выборочного контроля на «зелёном» коридоре с помощью рентген-машины. В четырёх чемоданах среди личных вещей находилось 23 литра дорогостоящих спиртных напитков. Мужчина пояснил, что везёт товары для себя и не знаком с таможенными правилами.

Экспертиза подтвердила подлинность вин: Avignonesi, Cavalli, Solare, Masseto, Solaia, Cepparello и других, произведённых с 2003 по 2022 годы. Самая дорогая бутылка — Masseto (2021 г.) — оценивается в 153 тыс. рублей.

Товар изъят, возбуждено дело о недекларировании товаров. Нарушителю назначен штраф в 650 тыс. рублей. ФТС напоминает: ввозить из-за рубежа можно не более 5 литров алкоголя на человека, а свыше 3 литров необходимо декларировать с уплатой пошлины.

Ранее Life.ru писал, что россияне стали значительно реже пить спиртное: за 16 лет показатель потребления алкоголя на душу населения сократился почти вдвое. С 2009 по 2025 год потребление этилового спирта на человека уменьшилось в 1,7 раза. Если шестнадцать лет назад этот показатель составлял 13,7 литра, то по итогам прошлого года он опустился до отметки 8,06 литра.