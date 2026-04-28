В Москве поймали наглого француза, который годами вывозил из Парижа краденые сокровища

Российские правоохранители раскрыли дерзкую схему контрабанды культурных ценностей, организованную гражданином Франции. 29-летний Антони Кастелейн, будучи сотрудником государственного музея Сен-Реми, присвоил коллекцию золотых монет эпохи Римской империи и периода правления Наполеона III. Об этом Life.ru сообщили в пресс-службе ФТС.

Француз похитил из музея Сен-Реми монеты на 53 млн рублей и хотел продавать в РФ.

Злоумышленник действовал примитивно, но долгое время успешно: он прятал драгоценные экспонаты в отделении для мелочи в собственном кошельке, смешивая их с обычными евроцентами. В период с 2023 по 2024 год иностранец неоднократно посещал Москву, чтобы сбыть украденное местным нумизматам и частным собирателям.

Махинации вскрылись после получения ориентировки от Интерпола. Силовики из ФТС совместно с коллегами из ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия, в ходе которых изъяли 79 предметов. Экспертиза подтвердила, что 78 из них — оригинальные исторические артефакты, а одна монета оказалась подделкой.

Суммарная стоимость вывезенного из Европы антиквариата превышает 53 миллиона рублей. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в крупном размере.

Теперь фигуранту грозит серьезное наказание — либо штраф до миллиона рублей, либо реальный тюремный срок до пяти лет. В данный момент задержанный находится под следствием, специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

