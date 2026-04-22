22 апреля, 09:47

Иностранцу с «золотым копытцем» грозит до 10 лет за попытку вывоза металла

В Благовещенске пресекли контрабанду золота на 2,5 млн рублей

Обложка © ChatGPT / Life.ru

В пункте пропуска Благовещенск таможенники выявили попытку незаконного вывоза драгоценных металлов. Иностранец спрятал их в обуви, рассчитывая пройти контроль незаметно. Об этом Life.ru рассказали в ФТС России.

Контрабанда в кроссовках. Фото © ФТС России

При досмотре инспектор обратил внимание на сигнал металлодетектора. Под стельками кроссовок нашли лом ювелирных изделий. Экспертиза показала наличие сплава золота 585-й пробы и серебра общей массой более 230 граммов. Обшая стоимость контрабнды оценивается в 2,5 млн рублей.

Задержанный признался, что перевозил ценности по просьбе незнакомца за вознаграждение. По его словам, он знал о необходимости декларирования, но решил скрыть груз. Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. Следствие устанавливает возможных сообщников, расследование продолжается.

Посылки фонили в 15 раз выше нормы: В Россию не пустили 30 кг радиоактивных бусин
Ранее Life.ru сообщал, что таможенники изъяли 12 рогов и черепов оленя у иностранца, летевшего в Германию. Мужчина пояснил, что приобрёл дериваты у знакомого в России для последующего изготовления сувениров. О необходимости декларировать ценный груз он не знал.

Полина Никифорова
