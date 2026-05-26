Литовец осуждён на 9 лет за попытку сбыть в Калининграде 70 килограммов гашиша

В Калининграде суд вынес приговор в отношении 53-летнего гражданина Литвы, который пытался реализовать крупную партию гашиша на территории региона. У обвиняемого найдено чуть более 70 килограммов запрещённого вещества. Иностранец отправлен в тюрьму на 9 лет, сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

«В январе 2026 года 53-летний Ж. и неустановленное лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пребывая за пределами России, договорились о приобретении наркотического средства гашиш с целью его перемещения на территорию Калининграда и дальнейшего сбыта», — уточняется в материалах дела.

Наркотик был спрятан в кузове автомобиля Opel и отправлен в Калининградскую область с территории Польши. Литовец должен был принять «посылку» и найти на товар покупателей, но его схватили силовики. Действия подозреваемого суд квалифицировал по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору».

Ранее в Башкирии судебный пристав остановил на входе в суд 22-летнего мужчину, который пытался пронести на заседание шаурму со спрятанными внутри наркотиками. Запрещённые вещества были аккуратно завёрнуты в маленькие пакетики.