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Регион
4 июня, 11:58

В Москве задержан вице-губернатор Новосибирской области Петухов

Обложка © VK / Новосибирская область

Обложка © VK / Новосибирская область

Источники Telegram-канала Mash Siberia сообщают о задержании в Москве Юрия Петухова, занимающего пост вице-губернатора Новосибирской области. Причины данного инцидента остаются неизвестными.

Официальные ведомства, такие как СК, ФСБ и МВД, пока не предоставили никаких комментариев по этому поводу.

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Наталья Демьянова
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