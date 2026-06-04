В Москве задержан вице-губернатор Новосибирской области Петухов
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Источники Telegram-канала Mash Siberia сообщают о задержании в Москве Юрия Петухова, занимающего пост вице-губернатора Новосибирской области. Причины данного инцидента остаются неизвестными.
Официальные ведомства, такие как СК, ФСБ и МВД, пока не предоставили никаких комментариев по этому поводу.
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