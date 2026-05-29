Хинштейн пообещал помощь следствию по делу главы департамента Минтранса

«Сегодня под стражу взят руководитель департамента Минтранса России, бывший первый замминистра транспорта и автодорог Курской области Александр Васильченко. Он обвиняется в получении взяток в период работы в нашем регионе. <…> Правительство Курской области готово оказывать следствию всю необходимую помощь», — отметил Хинштейн.

Накануне Басманный суд Москвы вынес решение о заключении Васильченко под стражу. Ему инкриминируют получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, противоправные действия связаны с реконструкцией системы электротранспорта в Курске. Как полагают следователи, в 2021–2022 годах Васильченко, занимая должности в региональном комитете транспорта, а затем в министерстве, получил крупную взятку за действия, которые входили в его служебные полномочия.