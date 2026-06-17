Бизнесмен Трабер задержан по обвинению в заказном убийстве депутата Петрова

Один из влиятельнейших бизнесменов Санкт-Петербурга Илья Трабер задержан по обвинению в организации заказного убийства депутата Александра Петрова. Об этом узнал SHOT.

61-летнего Петрова убили 24 октября 2020 года в посёлке Великое под Выборгом. Выстрел был совершён из снайперской винтовки калибром 7,62 мм с противоположного берега реки.

Напомним, утром 17 июня в Санкт-Петербурге ФСБ задержала одного из наиболее влиятельных бизнесменов северной столицы Илью Трабера. Официальные источники пока не раскрывают фабулу обвинения, однако масштаб участия федеральных структур указывает на серьёзность ситуации. По адресам 75-летнего предпринимателя проходят обыски. В ближайшее время Трабера могут доставить в Москву для следственных действий.