Илья Трабер перед задержанием распродал бизнес на 10 млрд рублей

За последние три года бизнесмен Илья Трабер активно распродавал свои активы. С 2024 по 2026 год он избавился от долей в восьми компаниях, суммарная годовая выручка которых составляла 10 миллиардов рублей, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, настоящее время бизнесмен владеет акциями семи компаний с годовым оборотом в 1 миллиард рублей, а также двумя компаниями, занимающимися арендой недвижимости, и юридической фирмой.

Напомним, утром 17 июня в Санкт-Петербурге ФСБ задержала одного из наиболее влиятельных бизнесменов Северной столицы Илью Трабера. По адресам 75-летнего предпринимателя проходят обыски. В ближайшее время Трабера могут доставить в Москву для следственных действий.