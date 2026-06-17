Илья Трабер перед задержанием распродал бизнес на 10 млрд рублей
Илья Трабер. Обложка © Chat GPT
За последние три года бизнесмен Илья Трабер активно распродавал свои активы. С 2024 по 2026 год он избавился от долей в восьми компаниях, суммарная годовая выручка которых составляла 10 миллиардов рублей, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, настоящее время бизнесмен владеет акциями семи компаний с годовым оборотом в 1 миллиард рублей, а также двумя компаниями, занимающимися арендой недвижимости, и юридической фирмой.
Напомним, утром 17 июня в Санкт-Петербурге ФСБ задержала одного из наиболее влиятельных бизнесменов Северной столицы Илью Трабера. По адресам 75-летнего предпринимателя проходят обыски. В ближайшее время Трабера могут доставить в Москву для следственных действий.
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