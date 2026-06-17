От антиквара до короля портов: к Илье Траберу есть вопросы по убийству «хозяина Выборга» Оглавление Задержание Ильи Трабера: подробности Конфликт вокруг выборгских активов Кто такой Илья Трабер В Санкт-Петербурге задержан один из самых влиятельных и непубличных бизнесменов региона — 75-летний Илья Трабер, известный в определённых кругах как Антиквар. Чем он знаменит, в чём его подозревают и как он избавлялся от своих активов? 17 июня, 12:43 В Петербурге задержали бизнесмена Илью Трабера: что известно. Обложка © ChatGPT

Задержание Ильи Трабера: подробности

Бизнесмена Илью Трабера задержали утром 17 июня 2026 года оперативники ФСБ. Мероприятия, включая обыски в загородном поместье Трабера во Всеволожском районе, его квартире на Каменноостровском проспекте и в офисе на Старорусской улице, прошли с участием федеральных структур. Вместе с Трабером задержан его многолетний деловой партнёр Владимир Даниленко.

По данным SHOT, задержание Трабера связано с уголовным делом об убийстве депутата и предпринимателя Александра Петрова, которое произошло в октябре 2020 года в посёлке Великое под Выборгом. 24 октября 2020 года 61-летнего Петрова, которого в СМИ называли «хозяином Выборга», застрелили на выходе из бани на его собственном дачном участке. Выстрел был произведён профессиональным снайпером с противоположного берега реки из винтовки калибра 7,62 мм. Как отмечал командир спецназа «Град» Александр Крылов, с учётом хорошей оптики дистанция до 150 метров была реальной даже для недостаточно подготовленного стрелка.

Выстрел прозвучал на закате. Пуля попала прямо в сердце. Оружие после преступления не нашли, установить подозреваемых по горячим следам не удалось. Следствие квалифицировало убийство как заказное. Читайте больше об этом преступлении в материале Life.ru.

Илью Трабера подозревают в организации заказного убийства депутата Александра Петрова. Фото © Life.ru

Дело, которое первоначально расследовалось в Ленинградской области, затем было передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Именно поэтому задержанных — Трабера и Даниленко — отправили в Москву.

Конфликт вокруг выборгских активов

Предполагаемый мотив убийства Петрова — давний конфликт между бывшими партнёрами. С 1990-х годов Александр Петров считался правой рукой Ильи Трабера. Их связывали общие интересы в портовой перевалке грузов и судостроении в Выборге. По одной из версий, их отношения серьёзно ухудшились, когда Петров, планировавший переезд к сыну, гонщику «Формулы-1» Виталию Петрову, начал активно распродавать общие активы.

Это привело к серьёзному конфликту. В адрес Петрова поступали угрозы. Особую пикантность делу придаёт историческая параллель. В 1997 году был убит снайпером вице-губернатор Михаил Маневич. В разное время он был крайне близок с Трабером, но их пути разошлись в конфликте из-за морского порта. Формально Антиквар никак не связан с убийством. В единственном за 30 лет интервью «Фонтанке» он подчёркивал, что не имел отношения к криминальному миру и не был подозреваемым по делу об убийстве Маневича. В 2023 году в ФСБ заявили, что вице-губернатор Санкт-Петербурга был убит по заказу главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина).

Кто такой Илья Трабер

Илья Трабер — легендарная фигура для петербургского бизнеса. Он начал свою карьеру в конце 1980-х годов, а в начале 1990-х основал фирму «Антиквар», занимавшуюся реставрацией и торговлей антиквариатом, что и дало ему прозвище. Его бизнес-империя включала инфраструктурно-портовую группу с морскими терминалами, логистикой и земельными активами на Балтике. Ключевым проектом последних лет является Приморский универсальный портовый комплекс (УПК).

Илья Трабер числится совладельцем 22 компаний в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве. Профиль компаний связан с обслуживанием портов, страхованием, инвестициями, автобизнесом, управлением недвижимостью, торговлей, в том числе антиквариатом. Так, компания «Экологический флот» («Портовый флот») обеспечивает сервисом не только порт Санкт-Петербурга, но и соседние порты Финского залива. У неё есть собственный флот из 25 судов различного назначения. За 2025 год компания получила доход в 1,2 млрд рублей.

Московская компания «Бюро цифровых проектов», где Трабер также значится совладельцем, в 2026 году планировала выйти на российский рынок сотовой связи с бесплатными смартфонами и связью. При этом в последние три года бизнесмен активно распродавал свои активы — избавился от долей в восьми компаниях с суммарной годовой выручкой около 10 миллиардов рублей.

Илья Трабер числился совладельцем нескольких петербургских компаний. Фото © РИА Новости / Александр Гальперин

Вместе с Трабером задержан и его многолетний партнёр Владимир Даниленко. Их совместные проекты включали ООО «Приморский УПК», ООО «Форт» и другие компании в различных сферах — от строительства до IT и финансов.

По данным телеграм-канала SHOT, у Антиквара есть поместье в посёлке Красная Заря Всеволожского района Ленобласти. На участке площадью почти 69 тысяч квадратов — особняк на 800 м² и четыре жилых дома площадью от 68 до 482 квадратов. На участке есть гараж на восемь машин, два бассейна и два пруда. За поместьем присматривает десяток охранников. Также у Трабера есть 117-метровая питерская квартира на Каменноостровском проспекте примерно за 30 млн.

Авторы Вячеслав Кокуркин