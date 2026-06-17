От квартир до искусственных озёр: чем владел задержанный бизнесмен Трабер

В ходе следственных действий у задержанного предпринимателя Ильи Трабера обнаружено имущество общей стоимостью около 1 миллиарда рублей. Информацию об этом распространил Telegram-канал SHOT.

У задержанного бизнесмена Ильи Трабера нашли имущество на миллиард рублей. Фото © Telegram / SHOT

Согласно сведениям, задержанный предприниматель владеет особняком в деревне Красная Заря, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти. На земельном наделе, занимающем без малого 69 тысяч квадратных метров, стоит основной дом площадью 800 квадратных метров. Также рядом с ним расположены ещё четыре жилых строения, чьи размеры составляют 482, 186, 72 и 68 квадратов.

На территории особняка Трабера есть два озера, два бассейна и гараж на восемь машин. Фото © Telegram / SHOT

Владение также может похвастаться вместительным гаражом на восемь автомобилей, двумя искусственными водоёмами и парой плавательных бассейнов. Охрану периметра обеспечивает бригада из десяти охранников, регулярно обходящих угодья. Примечательно, что именно в этом поместье оперативники произвели захват Трабера и провели выемку документов и ценностей.

Помимо загородной недвижимости, у Трабера имеется квартира в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / SHOT

Помимо загородной недвижимости, у Трабера имеется квартира в Санкт-Петербурге на Каменноостровском проспекте площадью 117 метров, стоимость которой оценивается примерно в 30 миллионов рублей.

Telegram-канал уточняет, что в настоящее время у Трабера насчитывается девять действующих юридических лиц. В список его коммерческих интересов входят строительные фирмы, риелторская контора, IT-компания, а также организации, работающие в сфере финансов и права.

Напомним, утром 17 июня оперативники ФСБ нагрянули с обысками по адресам одного из самых весомых игроков петербургского бизнес-сообщества — 75-летнего Ильи Трабера. Предпринимателя уже взяли под стражу в Северной столице, а в ближайшее время его этапируют в Москву для проведения ключевых процессуальных мероприятий.