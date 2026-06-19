Ушёл из жизни автор музыки к Doom и Duke Nukem 3D

Стало известно о смерти композитора Бобби Принса, который написал музыку для культовых игр Doom и Wolfenstein 3D. Он мирно ушёл из жизни 16 июня. Об этом сообщил сайт Legacy, где публикуют некрологи.

«Хотя многие во всем мире запомнят Бобби за музыку, которые помогли определить целое поколение геймеров, те, кто знал и любил его лично, запомнят нечто еще более важное: человека талантливого, честного, скромного, верующего, жизнерадостного и любящего, чьей самой большой радостью было делиться своим остроумием и мудростью с семьёй и друзьями», – гласит текст некролога.

Принс легендарный композитор, чьи саундтреки стали неотъемлемой частью атмосферы классических компьютерных игр 1990‑х. Самую большую славу ему принесли саундтреки для первых игр Doom. В мае 2026 года его музыку из оригинальной игры известной серии внесли в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки Конгресса США.

Пик карьеры Принса пришёлся на 1990-е. Кроме Doom и Wolfenstein, он писал музыку для Duke Nukem 3D, Rise of the Triad и других игр. В 2006 году он получил награду G.A.N.G. Awards за вклад в игровую музыку.

Ранее на 83-м году жизни умер член Союза кинематографистов России Игорь Макаров. Он окончил Московское высшее художественно-промышленное училище, работал художником-постановщиком в Главной редакции музыкальных программ телевидения. Макаров создавал декорации для передач «Вокруг смеха», «Бенефис», «Артлото», а также оформлял около тридцати театральных постановок. Позже он был главным художником телекомпании REN TV.