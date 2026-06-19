Умер иллюстратор «Алисы в Стране чудес» Юрий Ващенко

В Москве на 80-м году жизни скончался художник-иллюстратор Юрий Ващенко, известный своими работами к серии книг Льюиса Кэрролла об «Алисе в Стране чудес». Об этом сообщил РЕН ТВ.

Тело мастера было обнаружено в его квартире в одном из столичных районов. Причиной смерти, по предварительным данным, стала продолжительная болезнь. Ващенко получил широкую известность благодаря графическим и живописным работам, участвовал во множестве выставок в России и за рубежом.

«С глубокой скорбью сообщаем, что ушёл из жизни замечательный художник и прекрасный человек, большой друг нашего издательства Юрий Арсеньевич Ващенко», — говорится в сообщении.

Работы Юрия Ващенко хранятся в Третьяковской галерее, Пушкинском музее и других российских музеях, а также в частных коллекциях. Он сотрудничал с издательствами «Детгиз», «Книга», «Советский писатель», «Московский рабочий» и иллюстрировал приключения Алисы Кэрролла. О времени и месте прощания пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что член Союза кинематографистов России, известный художник и мультипликатор Игорь Макаров ушёл из жизни на 83-м году. В опубликованном сообщении он назван классиком мультипликации кино и телевидения, а также талантливым карикатуристом, шаржистом и художником. Игорь Макаров был выпускником Московского высшего художественно-промышленного училища и долгое время работал художником-постановщиком в Главной редакции музыкальных программ телевидения.