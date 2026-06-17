Умерла 35-летняя звезда фильма ужасов «Звонок» Дэйви Чейз

Американская актриса Дэйви Чейз, известная по фильму «Звонок» и мультфильму «Лило и Стич», умерла в 35 лет. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на её бойфренда Роя Эрнандеса.

По его словам, причиной смерти стали менингит и инфекция крови, которые привели к септическим осложнениям и отказу организма. Также собеседник издания рассказал, что ранее в этом месяце Чейз госпитализировали в Лос-Анджелесе из-за истощения.

Дэйви Чейз получила известность ещё ребёнком. В 2002 году она озвучила Лило в диснеевском мультфильме «Лило и Стич» и последующем сериале. В том же году актриса сыграла Самару Морган в хорроре «Звонок» — за эту роль она получила премию MTV Movie Award в категории «Лучший злодей».

Кроме того, Чейз озвучивала Тихиро Огино в американском дубляже «Унесённых призраками», снималась в сериале HBO «Большая любовь», а также появлялась в проектах «Донни Дарко», «Бетховен 5», «Сабрина — маленькая ведьма», «Скорая помощь» и других. TMZ также пишет, что семья актрисы запустила сбор средств на GoFundMe. Дэйви Чейз было 35 лет.

Ранее сообщалось о смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья». Артистка внезапно скончалась на следующий день после празднования дня рождения. Ей тоже было 35 лет. В момент трагедии мать Иртем находилась в соседней комнате, но помочь дочери уже не успела. История получила широкий резонанс ещё и из-за громких проверок в турецком шоу-бизнесе: ранее силовики начали расследования в отношении ряда знаменитостей, которых подозревали в причастности к сутенёрству и обороту запрещённых веществ.