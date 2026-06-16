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Регион
16 июня, 15:09

«Изо рта шла жидкость с запахом»: Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета»

Звезда «Клюквенного щербета» могла умереть из-за приёма АД с алкоголем

Обложка © Kinopoisk

Обложка © Kinopoisk

Гибель звезды турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем могла произойти после сочетания алкоголя и антидепрессантов. Об этом, как сообщает Habertürk со ссылкой на программу SHOW TV «Cansu Canan ile Yeni Sayfa», заявила мать актрисы Нурие Иртем в показаниях полиции.

По словам женщины, в день 35-летия Эдже они вместе отправились в ресторан, расположенный на той же улице, где находился их дом, разрезали торт, повеселились и вернулись домой в 20:36. После праздника женщина уложила дочь спать, поскольку та была пьяна. Ночью она слышала, как Эдже вставала в туалет, а затем снова легла. Утром мать позвала актрису к завтраку, но ответа не получила.

«Когда я вошла в её комнату, я увидела, что изо рта у неё идёт жидкость с неприятным запахом. Она выпила много алкоголя и также принимала сильные антидепрессанты», — заявила Нурие Иртем.

При этом адвокат семьи призвал не делать преждевременных выводов. В разговоре с турецкими журналистами он заявил, что точную причину смерти актрисы можно будет назвать только после результатов вскрытия. Ранее среди предварительных версий называли сердечный приступ.

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Напомним, Эдже Иртем внезапно скончалась на следующий день после празднования дня рождения. Ей было 35 лет. В момент трагедии мать актрисы находилась в соседней комнате, но помочь дочери уже не успела. Смерть артистки вызвала широкий резонанс ещё и на фоне громких проверок в турецком шоу-бизнесе. Ранее силовые структуры Турции начали расследования в отношении ряда знаменитостей, которых подозревали в причастности к сутенёрству и обороту запрещённых веществ.

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Николь Вербер
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