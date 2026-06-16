«Изо рта шла жидкость с запахом»: Названа причина смерти звезды «Клюквенного щербета»

Гибель звезды турецких сериалов «Клюквенный щербет» и «Семья» Эдже Иртем могла произойти после сочетания алкоголя и антидепрессантов. Об этом, как сообщает Habertürk со ссылкой на программу SHOW TV «Cansu Canan ile Yeni Sayfa», заявила мать актрисы Нурие Иртем в показаниях полиции.

По словам женщины, в день 35-летия Эдже они вместе отправились в ресторан, расположенный на той же улице, где находился их дом, разрезали торт, повеселились и вернулись домой в 20:36. После праздника женщина уложила дочь спать, поскольку та была пьяна. Ночью она слышала, как Эдже вставала в туалет, а затем снова легла. Утром мать позвала актрису к завтраку, но ответа не получила.

«Когда я вошла в её комнату, я увидела, что изо рта у неё идёт жидкость с неприятным запахом. Она выпила много алкоголя и также принимала сильные антидепрессанты», — заявила Нурие Иртем.

При этом адвокат семьи призвал не делать преждевременных выводов. В разговоре с турецкими журналистами он заявил, что точную причину смерти актрисы можно будет назвать только после результатов вскрытия. Ранее среди предварительных версий называли сердечный приступ.

Напомним, Эдже Иртем внезапно скончалась на следующий день после празднования дня рождения. Ей было 35 лет. В момент трагедии мать актрисы находилась в соседней комнате, но помочь дочери уже не успела. Смерть артистки вызвала широкий резонанс ещё и на фоне громких проверок в турецком шоу-бизнесе. Ранее силовые структуры Турции начали расследования в отношении ряда знаменитостей, которых подозревали в причастности к сутенёрству и обороту запрещённых веществ.