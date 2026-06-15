Звезда «Клюквенного щербета» внезапно скончалась после празднования дня рождения

В Турции не стало популярной актрисы Эдже Иртем. Артистке было всего 35 лет. По предварительным данным, причиной кончины стал сердечный приступ. В момент трагедии мать знаменитости находилась в соседней комнате, но помочь дочери уже не успела. О произошедшем рассказал журналистам адвокат семьи.

Особый резонанс вызывает тот факт, что смерть наступила на следующий день после празднования дня рождения. Подобная хронология событий породила множество слухов, особенно на фоне недавних проблем турецкого шоу-бизнеса с законом.

Ранее турецкие силовые структуры инициировали масштабные проверки в отношении знаменитостей. С марта под прицелом оказались 16 человек, которых подозревали в причастности к сутенерству и обороту запрещенных веществ. Среди фигурантов фигурировали Ханде Эрчел и её бывший возлюбленный Хакан Сабанджи.

В мае волна расследований затронула и коллег Иртем по проектам «Семья» и «Клюквенный щербет». Тем не менее официальных данных о претензиях полиции лично к умершей женщине не поступало.

Зрители запомнили Эдже по множеству разноплановых ролей. Она воплотила образ Аффет в «Новой невесте», сыграла Робину в исторической саге «Права на престол Абдулхамид» и участвовала в популярных сериалах «Запретный плод» и «Мистер Ошибка».