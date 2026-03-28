Актриса Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках и отвергла обвинения

Хорошо известная отечественному зрителю турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь», дала показания в рамках резонансного дела о наркотиках. Согласно публикации газеты Evrensel, актриса категорически отвергла обвинения в употреблении запрещённых веществ и участии в сомнительных мероприятиях.

«Я не употребляла наркотики и не участвовала в мероприятиях, о которых пишут СМИ», — заявила Эрчел.

Актриса заявила, что её присутствие в одном из отелей было связано исключительно с деловыми встречами, а с некоторыми фигурантами дела она не знакома. Она неоднократно посещала Москву с рекламными целями и встречами с фанатами, в настоящее время остаётся одной из самых востребованных турецких звёзд на российском медиарынке.

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь», была задержана в аэропорту Стамбула по возвращении в страну. Ордер на её задержание был выдан накануне, однако на тот момент знаменитость находилась за рубежом. Актриса не стала скрываться от правоохранителей и публично заявила о намерении вернуться для участия в следственных действиях. В суде она подчеркнула, что рассчитывает на объективное рассмотрение дела.