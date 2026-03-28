Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 14:55

Актриса Ханде Эрчел дала показания по делу о наркотиках и отвергла обвинения

Ханде Эрчел. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Хорошо известная отечественному зрителю турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь», дала показания в рамках резонансного дела о наркотиках. Согласно публикации газеты Evrensel, актриса категорически отвергла обвинения в употреблении запрещённых веществ и участии в сомнительных мероприятиях.

«Я не употребляла наркотики и не участвовала в мероприятиях, о которых пишут СМИ», — заявила Эрчел.

Актриса заявила, что её присутствие в одном из отелей было связано исключительно с деловыми встречами, а с некоторыми фигурантами дела она не знакома. Она неоднократно посещала Москву с рекламными целями и встречами с фанатами, в настоящее время остаётся одной из самых востребованных турецких звёзд на российском медиарынке.

Ханде Эрчел сейчас: почему арест постучался в её дверь и где она на самом деле
Ханде Эрчел сейчас: почему арест постучался в её дверь и где она на самом деле

Ранее сообщалось, что турецкая актриса Ханде Эрчел, звезда сериала «Постучись в мою дверь», была задержана в аэропорту Стамбула по возвращении в страну. Ордер на её задержание был выдан накануне, однако на тот момент знаменитость находилась за рубежом. Актриса не стала скрываться от правоохранителей и публично заявила о намерении вернуться для участия в следственных действиях. В суде она подчеркнула, что рассчитывает на объективное рассмотрение дела.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Турция
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar