Умер Роберт Турман — отец Умы Турман и один из главных американских буддологов

В возрасте 84 лет умер Роберт Турман — известный американский буддолог, профессор Колумбийского университета и отец актрисы Умы Турман. О его смерти сообщил культурный центр Tibet House US.

Смерть учёного наступила утром 16 июня в Вудстоке, штат Нью-Йорк. Именно там, по данным People, завершилась жизнь человека, которого называли одним из самых заметных американских специалистов по тибетскому буддизму. Tibet House US — культурный центр, который он помог основать. Организация создавалась для сохранения и продвижения тибетской культуры, а сам Турман долгие годы был с ней тесно связан.

В Колумбийском университете Турман более 30 лет возглавлял кафедру индо-тибетских буддийских исследований и работал там до 2020 года. В университете отдельно отмечали, что он занимал первую в западном мире эндовированную кафедру буддологических исследований. Широкую известность ему принесли книги, переводы и исследования по тибетскому буддизму. The New York Times называла Турмана ведущим американским экспертом по этой теме, а TIME включал его в список 25 самых влиятельных американцев 1997 года.

Личная жизнь учёного тоже была связана с долгим и крепким союзом: с 1967 года он был женат на Нене Турман, матери Умы. В семье было четверо детей, включая актрису.

Ранее стало известно, что причиной гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по сериалам «Клюквенный щербет» и «Семья», могло стать сочетание алкоголя и антидепрессантов. В день 35-летия Эдже она вместе с матерью посетили ресторан неподалёку от дома, где отметили праздник и разрезали торт.