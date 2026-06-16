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16 июня, 02:17

В Москве на 91-м году жизни скончалась Людмила Хворостовская

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

В Москве в возрасте 90 лет скончалась мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила. Об этом в своём Telegram-канале сообщил министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

«В Москве на 91 году жизни скончалась Людмила Петровна Хворостовская, Мама Дмитрия Хворостовского. Мы постоянно на связи с родителями Димы. И я говорил это не раз, и скажу вновь: низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — пишет Зинов.

Он также выразил соболезнования близким и родным и пообещал оказать помощь в организации похорон.

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Ранее стало известно о том, что инженер и конструктор Владимир Кузьмин, разработавший синтезатор «Поливокс», скончался 12 июня на 72-м году жизни. Производство модели продолжалось до 1991 года. Кузьмин, вместе с другими разработчиками и женой Олимпиадой, стоял у истоков массового выпуска электронных музыкальных инструментов в СССР. Вскоре инструмент стал известен далеко за пределами страны.

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