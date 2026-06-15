«Разум отказывается верить»: Умерла актриса Татьяна Плетнёва, сыгравшая в более чем 200 проектах

Российская киноиндустрия понесла невосполнимую утрату. Стало известно о смерти 48-летней артистки Татьяны Плетневой, чья фильмография насчитывала более 200 работ.

О трагедии первым сообщил режиссер Марат Никитин. Он опубликовал эмоциональный пост, выразив глубокую скорбь.

«Танечка, как так? Ушла из жизни актриса Татьяна Плетнева. Сердце разрывается от боли, а разум отказывается верить. Наша Танечка, светлая, жизнерадостная, бесконечно талантливая Татьяна Плетнева, ушла от нас. Ей было всего 48 лет — возраст, когда впереди должно было быть еще столько ролей, планов и счастливых мгновений», — написал он.

Позже выяснилось, что причиной кончины стало тяжелое онкологическое заболевание. Звезда экранов до последнего сражалась с недугом, из-за которого сильно изменилась внешне и заметно похудела.

За свою карьеру женщина приняла участие в десятках проектов. В послужном списке исполнительницы значатся такие ленты, как «Чикатило. Финальный сезон», «Тест», «Смешная история 2», «Свидетели», «Звезды в Сибири» и многие другие.

Несмотря на то, что чаще всего ей доставались эпизодические появления, зрители мгновенно запоминали ее игру. Публику привлекали невероятная харизма и яркая внешность артистки.

О месте и времени проведения церемонии прощания пока не сообщается. Родственники и друзья ещё не опубликовали официальную информацию о дате похорон.

Ранее ушла из жизни Елена Панджариди, актриса, полюбившаяся зрителям по ролям в российских сериалах. Ей было 60 лет. Последние годы жизни артистка провела в борьбе с тяжелым онкологическим недугом. Елена до последнего момента не оставляла надежды победить болезнь.