Создатель синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин скончался на 72-м году жизни

Советский инженер и конструктор Владимир Кузьмин, разработавший синтезатор «Поливокс», скончался 12 июня на 72-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).

«С большой неожиданностью и сожалением сообщаем, что 12 июня после третьего инсульта не стало Владимира Михайловича Кузьмина — разработчика и создателя легендарного советского синтезатора «Поливокс». Сейчас есть тенденция, особенно на вторичном рынке называть любой синтезатор прошлых лет легендарным, однако «Поливокс», да и сам Кузьмин достойны легендарности по праву», — говорится в сообщении.

Работа над «Поливоксом» велась в начале 1980-х годов. Производство модели продолжалось до 1991 года. Кузьмин вместе с другими разработчиками и своей супругой Олимпиадой стоял у истоков массового производства электронных музыкальных инструментов в СССР. Со временем инструмент приобрёл известность далеко за пределами страны. «Поливокс» получил признание на международном рынке и использовался рядом зарубежных исполнителей, включая группы Franz Ferdinand и Rammstein.

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