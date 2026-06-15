«Самый избиваемый журналист Британии» Кук умер после непродолжительной болезни

Ветеран журналистских расследований, легендарный британский телеведущий Роджер Кук ушёл из жизни после непродолжительной болезни. Как передаёт Daily Star со ссылкой на семью покойного, смерть наступила 13 июня.

Родные погибшего отметили, что помимо блестящей, отмеченной наградами карьеры в журналистике, Роджер был прежде всего любимым мужем и отцом, и всем его будет очень не хватать.

83-летний Кук проработал в тележурналистике более полувека и заслужил репутацию бескомпромиссного разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. На протяжении карьеры он не раз сталкивался с правонарушителями лицом к лицу, и во время интервью его часто избивали. Журналиста признавали «самым избиваемым журналистом Британии» — он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и рёбра, а 12 раз он терял сознание от побоев.

«Новаторский подход Роджера Кука к журналистским расследованиям сделал его одной из самых надёжных и уважаемых фигур в сфере вещания. В своей новостной программе «Репортаж Кука» Роджер неустанно работал над разоблачением уголовных правонарушений и несправедливости, помогая вносить важные и долговременные изменения в законодательство», — заявили в телекомпании ITV.

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